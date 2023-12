Sämtliche neun gestarteten deutschen Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der 72. Vierschanzentournee in Oberstdorf am Montag qualifiziert.

Sämtliche neun gestarteten deutschen Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der 72. Vierschanzentournee in Oberstdorf am Montag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Andreas Wellinger (Ruhpolding/2.) - Danil Wassiljew (Kasachstan/49.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/9.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/42.)

Philipp Raimund (Oberstdorf/12.) - Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegen/39.)

Stephan Leyhe (Willingen/13.) - Roman Koudelka (Tschechien/38.)

Felix Hoffmann (Goldlauter/24.) - Valentin Foubert (Frankreich/27.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/25.) - Kasperi Valto (Finnland/26.)

Karl Geiger (Oberstdorf/35.) - Alex Insam (Italien/16.)

Martin Hamann (Aue/44.) - Peter Prevc (Slowenien/7.)

Luca Roth (Messstetten/48.) - Manuel Fettner (Österreich/3.)

Weitere Duelle u.a.:

Anze Lanisek (Slowenien/1.) - Piotr Zyla (Polen/50.)

Stefan Kraft (Österreich/6.) - Antti Aalto (Finnland/45.)

Ryoyu Kobayashi (Japan/17.) - Eetu Nousiainen (Finnland/34.)