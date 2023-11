Goalie Philipp Grubauer hat die Seattle Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum Sieg geführt.

Goalie Philipp Grubauer hat die Seattle Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum Sieg geführt. Der 31 Jahre alte Nationalspieler wahrte seinem Team beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die New York Islanders die Chance auf den Sieg mit starken Saves in der Verlängerung und wurde anschließend von seinen Teamkollegen gefeiert. Insgesamt wehrte Grubauer 20 Schüsse auf sein Tor ab.

Auch Nico Sturm war mit den San Jose Sharks erfolgreich. Der Angreifer trug eine Vorlage zum 5:1-Sieg gegen die St. Louis Blues bei. Flügelspieler Lukas Reichel musste unterdessen trotz seines ersten Saisontores eine 2:4-Niederlage mit den Chicago Blackhawks gegen Tampa Bay Lightning hinnehmen.