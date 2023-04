Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und seine Seattle Kraken haben den überraschenden Einzug ins Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL dicht vor Augen. Nach dem 3:2 bei Titelverteidiger Colorado Avalanche fehlt Außenseiter Seattle nur noch ein Sieg zum erstmaligen Erreichen der nächsten Runde, in der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals führt das Team um den deutschen Goalie nun mit 3:2. Am Freitagabend (Ortszeit) haben die Kraken in eigener Halle den ersten Matchball.

Morgan Geekie (27.), Tye Kartye (30.) und Yanni Gourde (42.) schockten mit ihren Treffern den Vorjahres-Champion. Nathan MacKinnon (28.) glich zwischenzeitlich für Colorado zum 1:1 aus, Evan Rodrigues (57.) traf zum Endstand. Der Rosenheimer Grubauer, der zwischen 2018 und 2021 für die Avalanche auf dem Eis gestanden hatte, wehrte 26 Schüsse auf sein Tor ab.

Die Florida Panthers verkürzten indes in der Best-of-seven-Serie gegen die Boston Bruins auf 2:3. In fremder Halle entschieden die Panthers das fünfte Spiel der Serie mit 4:3 nach Verlängerung für sich.