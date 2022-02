Jon Sallinen hat in der Halfpipe-Qualifikation der Ski-Freestyler bei den Olympischen Winterspielen in Peking für einen kurzen Schreckmoment gesorgt.

Peking (SID) - Der Finne Jon Sallinen hat in der Halfpipe-Qualifikation der Ski-Freestyler bei den Olympischen Winterspielen in Peking für einen kurzen Schreckmoment gesorgt. Mitten in seinem zweiten Run im Genting Snow Park von Zhangjiakou misslang ihm ein Sprung, ein Kameramann auf der Rampe konnte dem 21-Jährigen nicht mehr ausweichen. Trotz des Zusammenstoßes blieben beide nach ersten Informationen unverletzt. Der Kameramann stand ebenso wie der Finne nach kurzer Zeit wieder auf, und Sallinen brachte seinen Lauf ins Ziel.