Der dreimalige Stanley-Cup-Champion Patrick Kane muss nach einer Hüft-Operation vier bis sechs Monate pausieren und droht den Start in die neue Saison der Eishockey-Profiliga NHL zu verpassen. Der 34-Jährige ist auf Klubsuche, sein mit 84 Millionen Dollar dotierter Achtjahresvertrag ist ausgelaufen.

Kane, der alle Titel mit den Chicago Blackhawks gewann, war Ende Februar aus der Windy City zu den New York Rangers gewechselt. Mit seinem neuen Team scheiterte der Stürmer im Play-off-Achtelfinale an den New Jersey Devils (3:4).

Beim neunmaligen Allstar Kane, wertvollster Spieler (MVP) der Saison 2015/16, wurde eine Hüfterneuerung vorgenommen. Bei einem solchen Eingriff wird der Femurkopf des Knochens zugeschnitten und mit Metall abgedeckt.