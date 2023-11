Die deutschen Biathletinnen müssen in der ersten Staffel des Winters in Östersund ohne Sophia Schneider auskommen.

Die deutschen Biathletinnen müssen in der ersten Staffel des Winters in Östersund ohne Sophia Schneider auskommen. Die Fünfte des Auftakt-Einzels sei am Mittwochmorgen "mit Halsschmerzen und Infektsymptomatik aufgewacht", sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld: "In Anbetracht der erst beginnenden Wintersaison wollen wir kein Risiko eingehen und zunächst abwarten, wie sich die Symptomatik entwickelt."

Schneider wird auf Position zwei durch die 19-jährige Selina Grotian ersetzt. Die viermalige Junioren-Weltmeisterin feiert damit ihr Debüt in einer Weltcupstaffel. Außerdem gehen Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Franziska Preuß über die 4x6 Kilometer am Nachmittag (15.20 Uhr/ZDF und Eurosport) an den Start.