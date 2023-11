Die deutschen Biathleten müssen in der Staffel von Östersund am Donnerstag kurzfristig auf Roman Rees und Justus Strelow verzichten.

Die deutschen Biathleten müssen in der Staffel von Östersund am Donnerstag (15.20 Uhr/ZDF und Eurosport) kurzfristig auf Roman Rees und Justus Strelow verzichten. Wie der Deutsche Skiverband ( DSV) gut dreieinhalb Stunden vor Rennstart mitteilte, müssen beide wegen Infektsymptomen passen. Der Ausfall wiegt umso schwerer, da Rees und Strelow stark in die Saison gestartet waren und dem deutschen Team am Sonntag im Einzel einen Doppelsieg beschert hatten.

Als Nachrücker gehen David Zobel als Start- und Johannes Kühn als Schlussläufer ins Rennen. Benedikt Doll und Philipp Nawrath komplettieren die Staffel.

Nach Angaben des DSV komme ein Einsatz von Rees und Strelow auch deshalb nicht infrage, "um die folgenden Wettkämpfe nicht zu gefährden". Am Samstag (14.45 Uhr) steht für die Männer der Sprint auf dem Programm, am Sonntag (16.00 Uhr/alles ZDF und Eurosport) bildet das Verfolgungsrennen den Abschluss des Weltcups in Schweden.