Zürich (SID) - Der Eislauf-Weltverband ISU hat die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt mit einem Lifetime Award für ihr Lebenswerk auf dem Eis ausgezeichnet. Die Übergabe der damit verbundenen Trophäe fand während der Show "Art on Ice" in Zürich statt.

Die mittlerweile 57-Jährige gewann bei den Winterspielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary die Goldmedaille. Hinzu kamen unter anderem vier WM- und sechs EM-Titel. 1994 startete Witt nach sechs Jahren Wettkampfpause ein Comeback und wurde bei den Winterspielen in Lillehammer Siebte.

Die Auszeichnung für den "Most Valuable Skater" erhielt Olympiasieger Nathan Chen aus den USA. Darüber hinaus wurden das unterhaltsamste Programm und das beste Kostüm gekürt. Geehrt wurden auch der beste Trainer und der beste Choreograf, einen Spezialpreis erhielt Ilia Malinin (USA), dem als erstem Läufer im Wettkampf ein vierfacher Axel gelungen war.