Wer ist Jutta Leerdam?

Jutta Leerdam wurde am 30. Dezember 1998 in 's-Gravenzande, Niederlande geboren. Zu Beginn ihrer Kindheit spielte sie noch Hockey, entdeckte aber mit elf Jahren den Eisschnelllauf für sich. In dieser Sportart startete sie dann richtig durch. Bereits bei den Junioren konnte die Niederländerin mehrere Weltmeistertitel einheimsen.

Und auch im Erwachsenenbereich hat sich Leerdam bereits ausgiebig mit Edelmetall eingedeckt. Neben einer Silbermedaille über 1000m bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking konnte sie bereits mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften erkämpfen. Zuletzt gewann sie Anfang März bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen Bronze über 500m und Gold über 1000m.

Auch abseits vom Eis ein Star

In den Niederlanden, wo Eisschnelllauf übrigens sehr beliebt ist, ist Leerdam ein Star. Und auch in den sozialen Medien erfreut sich die Eiskönigin großer Beliebtheit. Ihrem TikTok Profil folgen bereits 530.000 Menschen, auf Instagram sind es sogar mehr als 4 Millionen Follower. Auf ihrem Profil gibt es nicht nur Material von Trainings und Wettkämpfen zu sehen, sondern ebenfalls Einblicke aus dem Privatleben der 24-Jährigen.

Leerdam befand sich bis 2022 in einer langjährigen Beziehung mit dem niederländischen Eisschnellläufer Koen Verweij. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sie mit dem US-amerikanischen Influencer und Boxer Jake Paul liiert ist.