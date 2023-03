München (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat bei der vielbeachteten Skiflug-Premiere der Frauen das Podest knapp verpasst. Auf dem "Monsterbakken" im norwegischen Vikersund flog die Rekordweltmeisterin zum Abschluss der zehntägigen Raw-Air-Tour auf 194,0 und 190,0 m und belegte damit den vierten Rang. Den historischen ersten Sieg von einer Flugschanze sicherte sich die neue Weltrekordhalterin Ema Klinec.

"Mein Traum ist leider nicht ganz in Erfüllung gegangen, ich habe mir gewünscht, dass ich einen Zweihunderter dabei habe", sagte Althaus in der ARD: "Ich muss auf jeden Fall weiter machen, die 200 sind ein Kindheitstraum, den will ich mir schon noch erfüllen. Ich werde alles reinlegen."

Klinec hatte unterdessen bereits mit ihrem ersten Flug die am Samstag im Training von der Kanadierin Alexandria Loutitt aufgestellte Bestweite um vier Meter auf 226,0 m verbessert. Im zweiten Durchgang legte dei Slowenin dann noch einmal 223,5 m nach und sicherte sich hochüberlegen mit 41 Punkten Vorsprung vor der Norwegerin Silje Opseth und Yuki Ito aus Japan den Sieg.

Auch in der Gesamtwertung der norwegischen Raw-Air-Tour sicherte sich Klinec den ersten Platz und damit die 40.000 Euro Preisgeld vor der zweitplatzierten Althaus. Neben der Oberstdorferin zeigte auch Selina Freitag am Sonntag bei der exklusiven Veranstaltung mit nur 15 Springerinnen eine gute Leistung.

Freitag landete nach Flügen auf 188,0 und 170,5 m auf dem zehnten Platz und verteidigte damit auch erfolgreich ihren dritten Platz in der Raw-Air-Gesamtwertung. Anna Rupprecht, die im Training noch leichte Unsicherheiten offenbart hatte, zeigte sich gerade im ersten Durchgang mit 173,0 m stark verbessert und belegte am Ende den 14. Platz.