Der Nordische Kombinierer Fabian Rießle kehrt in den Weltcup zurück.

Der dreimalige Team-Weltmeister Fabian Rießle steht vor seinem Comeback im Weltcup der Nordischen Kombinierer. Das gab der Deutsche Skiverband ( DSV) am Donnerstag bekannt.

Der 32-Jährige rückt In Lillehammer/Norwegen für David Mach und Tristan Sommerfeldt, die mit Erkältungsinfekten ausfallen, in den deutschen Kader. Zum Auftakt im finnischen Kuusamo am vergangenen Wochenende hatte Rießle gefehlt.