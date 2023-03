Köln (SID) - Kombinierer Julian Schmid hat beim Weltcup in Oslo nach einem guten Sprung noch Chancen auf das Podest. Der dreimalige WM-Zweite aus Oberstdorf landete am Holmenkollen in Oslo bei 119,0 m und geht als Sechster in den Langlauf über zehn Kilometer (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Klar in Führung liegt Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, der mit mehr Anlauf auf 134,5 m segelte.

Riiber, Vierfach-Weltmeister von Planica, geht 1:19 Minuten vor dem Österreicher Franz-Josef Rehrl in die Loipe und hat den Sieg schon fast sicher. Schmid hat einen Rückstand von 2:06 auf den Dominator, zu einem Podestplatz fehlen ihm aber nur 32 Sekunden.

Die übrigen Deutschen liegen weit zurück. Jakob Lange ( Kiefersfelden) startet als 16. bereits mehr als drei Minuten nach Riiber. Eric Frenzel (Geyer/+3:36) folgt im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere auf dem 22. Rang.