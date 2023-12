Olympiasieger Vinzenz Geiger kämpft beim Weltcup in Ramsau um die erste Podestplatzierung der deutschen Nordischen Kombinierer in diesem Winter.

Olympiasieger Vinzenz Geiger kämpft beim Weltcup in Ramsau/Österreich um die erste Podestplatzierung der deutschen Nordischen Kombinierer in diesem Winter. Beim Rennen in Massenstartformat kam der Oberstdorfer am Freitag im 10-km-Skilanglauf auf Platz drei und geht mit einer guten Ausgangsposition ins Springen ab 17.00 Uhr.

Bester in der Loipe war der Norweger Jens Luraas Oftebro, der sich mit 0,5 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jörgen Graabak durchsetzte. Geiger und der zeitgleiche Österreicher Johannes Lamparter lagen 1,1 Sekunden zurück.

Manuel Faißt ( Baiersbronn) als Fünfter und Johannes Rydzek ( Oberstdorf) als Sechster liefen ebenfalls stark. Topfavorit Jarl Magnus Riiber ( Norwegen) muss als Neunter nach dem Laufen aufholen.