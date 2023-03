Köln (SID) - Skispringer Dawid Kubacki hat im Kampf der Mediziner um das Leben seiner Ehefrau Entwarnung gegeben. "Marta ist in einem stabilen Zustand, es geht jeden Tag voran", teilte der Pole über Facebook mit, "bei keinem Wettkampf war ich so gestresst wie in den vergangenen Tagen. Heute ist ein Wettkampftag, und für uns ist der der erste Sieg."

Marta Kubacki war wegen kardiologischer Probleme ins Krankenhaus gekommen, ist Zustand sei schlecht gewesen, die Ärzte hätten um ihr Leben gekämpft, hatte Kubacki am vergangenen Montag mitgeteilt und seine Saison sofort beendet, obwohl er noch Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups hatte. Die Kubackis haben zwei Kinder, Tochter Maja war Anfang Januar während der Vierschanzentournee zur Welt gekommen.