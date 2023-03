Frankfurt am Main (SID) - Dominator Johannes Thingnes Bö hat vorzeitig zum vierten Mal den Gesamtweltcup der Biathleten gewonnen. Nach der krankheitsbedingten Absage des Zweitplatzierten Sturla Holm Lägreid für das Einzel in Östersund am Donnerstag (16.20 Uhr/ZDF und Eurosport) ist der fünfmalige Weltmeister von Oberhof nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der ebenfalls wegen einer Corona-Infektion pausierende Bö hat einen Vorsprung von 399 Punkten bei nach dem Einzel noch 360 zu vergebenden Zählern.

Der Norweger hatte von 2019 bis 2021 bereits dreimal in Serie die große Kristallkugel gewonnen, ehe der Franzose Quentin Fillon Maillet seine Dominanz im Jahr 2022 kurz durchbrechen konnte. In dieser Saison holte der jüngere der Bö-Brüder im Weltcup 13 Siege bei 16 Einzelstarts, nur im ersten Rennen des Winters hatte er das Podest verpasst. Neben dem Gesamtweltcup hat er auch bereits die kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung sicher.

Bö (29) und sein drei Jahre jüngerer Landsmann Lägreid wollen nach ihren positiven Coronatests von Nove Mesto frühestens zum Abschluss der Rennen in Schweden am Sonntag in den Massenstarts zurückkehren. In der Folgewoche steht ab Donnerstag das Weltcupfinale am Holmenkollen mit drei abschließenden Einzelrennen an.