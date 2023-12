Der fünfmalige Biathlon-Weltmeister Sturla Holm Lägreid ist beim Weltcup in Lenzerheide vom Massenstart ausgeschlossen worden. Wie der Weltverband IBU mitteilte, habe der 26-Jährige gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen. Demnach habe sich während des Trockentrainings im Teamhotel der Norweger ein Schuss gelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Dennoch leitete die Biathlon Integrity Unit gemeinsam mit den Schweizer Behörden eine Untersuchung ein, weitere Maßnahmen könnten folgen.

"Ich bedauere diesen Vorfall zutiefst und entschuldige mich bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist. Dies ist eine brutale Erinnerung für mich und für alle Biathlon-Athleten, wie wichtig Sicherheitsroutinen wirklich sind", sagte Lägreid. Das norwegische Team habe den Vorfall selbst beim Weltverband gemeldet, teilte die IBU mit.

Lägreid war am Samstag in der Verfolgung beim Dreifachsieg der Skandinavier noch Dritter geworden. In den Massenstart (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) rückt an seiner Stelle der Partenkirchener David Zobel als sechster deutscher Athlet nach.