Der langjährige Weggefährte Felix Loch hat Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger nach deren Rücktritt vom Profisport als Legende gewürdigt. "Natalie, du bist die Allergrößte! Danke für so viele tolle gemeinsame Momente und vor allem für deine Freundschaft! Was für eine Karriere - unfassbar", schrieb Loch auf Instagram.

Die sechsmalige Olympiasiegerin hatte am Sonntagabend das Ende ihrer glanzvollen Karriere bekannt gegeben. Mit ihren sechs olympischen Gold- sowie einer weiteren Bronzemedaille ist die 35-Jährige die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin der Geschichte. Unter anderem neun WM-Titel, acht Triumphe im Gesamtweltcup sowie 52 Weltcup-Siege ergänzen die beeindruckende Titelsammlung der Bundespolizistin aus Miesbach.

"Du wirst mir fehlen! Legende!", schrieb Loch weiter: "Genieß die Zeit danach und irgendwann pack mas nochmal an. Gemeinsam einmal noch die Rodelbahn am Königssee runterfahren!" Loch und Geisenberger sind eng befreundet und trainierten in derselben Gruppe.

Geisenberger hatte nach den Winterspielen 2022 in Peking, wo sie in ihrer Comeback-Saison nach der Geburt ihres Sohnes Leo sowohl im Einsitzer als auch mit der Teamstaffel triumphiert hatte, die Fortsetzung ihrer Laufbahn und die Teilnahme an den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo offen gelassen. Ihren Rücktritt begründete sie nun vor allem mit ihrer Familie.

"Ich möchte nicht nur aufhören, wenn es am schönsten ist, vor allem möchte ich bleiben, WO es am schönsten ist. Zuhause bei meiner Familie!", schrieb Geisenberger, die im Januar diesen Jahres mit Tochter Lina ihr zweites Kind zur Welt gebracht und die vergangene Saison ausgesetzt hatte: "Was bleibt, ist unendliche Dankbarkeit, Stolz, Erinnerungen für die Ewigkeit, viele tolle Menschen und eine Zeit, die ich nie mehr vergessen werde."

Der Weltverband FIL blickte mit "tiefer Dankbarkeit und Respekt" auf die "beeindruckende Karriere dieser außergewöhnlichen Athletin zurück. Natalie Geisenberger hat den internationalen Rodelsport über Jahre hinweg auf höchstem Niveau geprägt und die Sportwelt mit ihren unglaublichen Leistungen begeistert", sagte FIL-Präsident Einars Fogelis: "Sie ist eine wahre Vorbildathletin und eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler weltweit. Ihr Einsatz für Fair Play, Teamgeist und die Liebe zum Sport hat sie zu einer wahren Botschafterin des Rennrodelns gemacht."