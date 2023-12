Lisa Buckwitz hat im Monobob auch das zweite Weltcup-Rennen in Innsbruck gewonnen. Die Starterbahn in Tirol liegt ihr besonders gut.

Lisa Buckwitz ( Oberhof) hat ihre starke Form im Monobob unterstrichen und beim Weltcup in Innsbruck-Igls auch das zweite Rennen gewonnen. Die 29-Jährige setzte sich am Samstagvormittag vor der Amerikanerin Kaysha Love (+0,11 Sekunden) und Breeana Walker (+0,13) aus Australien durch. Schon am Freitag hatte Buckwitz in Innsbruck vor Walker gewonnen.

Auf der Starterbahn in Österreich, die ersten Meter sind dort besonders wichtig, kommt Buckwitz offensichtlich bestens zurecht. Ihre nun drei Weltcup-Siege im Einzelschlitten hat die ehemalige Anschieberin allesamt dort errungen. Auch am Samstag setzte sie zweimal die deutliche Startbestzeit.

"Hier kommt es sehr auf den Start an", sagte sie, "und dann muss man eben einigermaßen gerade runterfahren. Morgen werden wir dann sehen, ob es im Zweier so weitergeht." Buckwitz sei am Start herausragend, sagte Bundestrainer Rene Spies, "in der Bahn hatte sie noch kleine Fehler drin. Wenn sie das noch hinbekommt, dann wird es Richtung WM absolut schwer, sie zu schlagen." Die Weltmeisterschaften finden im Februar und März in Winterberg statt.

Für Laura Nolte bleibt indes weiter Luft nach oben. Die Weltmeisterin holte nach ihrem dritten Platz am Freitag nur den achten Rang, 0,62 Sekunden fehlten nach zwei Läufen auf Buckwitz. Kim Kalicki, eigentlich dritte deutsche Starterin, hatte sich am Freitag verletzt und trat nicht mehr an.

Zum Saisonauftakt im französischen La Plagne hatten die Deutschen im Monobob noch geschlossen das Podest verpasst. In der Gesamtwertung kletterte Buckwitz (618 Punkte) nun auf den zweiten Platz, Love (627) liegt nur noch knapp vorn. Nolte (544) ist mit einigem Rückstand Siebte.

Am Sonntag (10.00 Uhr) gehen die Frauen in Innsbruck auch noch im Zweier an den Start. Dort hatte Nolte zum Auftakt in La Plagne den Sieg geholt.