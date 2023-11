Die Chicago Blackhawks um Stürmer Lukas Reichel haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Beim 2:4 gegen die New Jersey Devils blieb der frühere Angreifer der Eisbären Berlin ohne Punkt. Außerdem endete die Serie von Chicagos Ausnahmetalent Connor Bedard, der in den vergangenen drei Spielen jeweils getroffen hatte.

Für die Blackhawks war es die siebte Pleite im elften Saisonspiel. Die Tore von Taylor Hall (2.) und Ryan Donato (56.) waren zu wenig, nach der Partie beriefen die Spieler eine Krisensitzung ein.

"Ich war nicht dabei und das ist gut so. Von mir hören sie vor und während des Spiels genug", sagte Coach Luke Richardson über die Aktion. Donato erklärte sie so: "Wir müssen uns mehr aufeinander verlassen können, dann wachsen wir als Team und werden zu Brüdern, wie es viele Jungs hier schon gesagt haben. Aber vieles von dem, was wir predigen, tun wir nicht. Das rächt sich."