Nach vier frustrierenden Jahren hat Eishockey-Nationalspieler Leon Gawanke mit dem NHL-Klub Winnipeg Jets abgeschlossen. "Noch mal ein Jahr dahin gehe ich auf keinen Fall", sagte der Verteidiger bei der WM in Tampere, "das war's jetzt." Trotz starker Leistungen in der unterklassigen AHL war der Berliner nie im NHL-Team zum Einsatz gekommen.

"Ich habe mir vier Jahre dort den Arsch aufgerissen und wurde nicht belohnt", sagte der 23-Jährige weiter, "das ist natürlich frustrierend. Vor allem, wenn ich sehe, dass andere Spieler, gegen die ich Jahre lang bei den Junioren und der AHL gespielt habe, alle eine Chance bei anderen Mannschaften kriegen." In der abgelaufenen Saison überzeugte Gawanke vor allem als Offensivverteidiger mit 20 Toren.

Für die nächste Spielzeit hat der Berliner, der mit 17 Jahren in die kanadische Juniorenliga QMJHL gewechselt war, einen Vertrag bei Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) unterschrieben. Ganz aufgegeben hat er seinen Traum von der NHL aber noch nicht. "Es gibt immer noch die Hoffnung, dass sie mich traden", sagte Gawanke. Die Jets besitzen weiter die NHL-Rechte an ihm.