Böse Klatsche zum Auftakt: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers zum NHL-Saisonstart eine herbe Niederlage einstecken müssen. Der Kölner erzielte zwar auf Anhieb sein erstes Saisontor, kam mit seinem Team aber beim 1:8 bei den Vancouver Canucks gehörig unter die Räder.

Draisaitl hat sich für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem die Oilers in den letzten beiden Spielzeiten in den Play-offs jeweils am späteren Sieger scheiterten, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel".

Einen ähnlichen Saisonstart wie Draisaitl erlebte auch Jungstar Tim Stützle. Der Angreifer erzielte zwar ebenfalls direkt seinen ersten Treffer, die 3:5-Niederlage seiner Ottawa Senators bei den Carolina Hurricanes konnte der 21-Jährige aber nicht verhindern.