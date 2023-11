Trotz eines Treffers von Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider ist die Erfolgsserie der Detroit Red Wings gerissen. Nach drei Siegen in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NHL musste der elfmalige Stanley-Cup-Gewinner Detroit bei den New York Rangers ein 2:3 hinnehmen. Seider traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (29.), für den 22 Jahre alten Verteidiger war es das dritte Tor in der laufenden Saison.

Seiders neuer prominenter Mitspieler kam aber noch nicht zum Einsatz. Die Red Wings hatten am Dienstag (Ortszeit) den früheren NHL-MVP und dreimaligen Stanley-Cup-Gewinner Patrick Kane unter Vertrag genommen. Der 35-Jährige, der sich im Sommer einer Hüftoperation unterzogen hatte, hofft auf ein Debüt in der kommenden Woche.