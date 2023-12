John-Jason Peterka hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit den Buffalo Sabres eine empfindliche Pleite einstecken müssen.

John-Jason Peterka hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit den Buffalo Sabres eine empfindliche Pleite einstecken müssen. Bei den Colorado Avalanche waren der Vize-Weltmeister und seine Kollegen chancenlos, am Ende hieß es 1:5. Peterka konnte nicht wie zuletzt glänzen, der 21-Jährige kam aber immerhin auf einen Assist.

Goalie Ukko-Pekka Luukkonen verhinderte mit seinen 25 Paraden eine noch höhere Niederlage, die Sabres liegen in der Eastern Conference auf Platz 14. In der Nacht zu Samstag müssen Peterka und Co. beim Stanley-Cup-Sieger aus Las Vegas erneut auswärts antreten.