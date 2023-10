Deutschlands Eishockey-Cracks Moritz Seider, John-Jason Peterka, Nico Sturm und Philipp Grubauer starten mit Niederlagen in die neue NHL-Saison.

Bitterer Auftakt für Deutschlands Eishockey-Cracks in Übersee: Die Nationalspieler Moritz Seider, John-Jason Peterka, Nico Sturm und Philipp Grubauer haben zum Start in die neue NHL-Saison jeweils Niederlagen kassiert. Angreifer Peterka markierte beim 1:5 seiner Buffalo Sabres bei den New York Rangers immerhin auf Anhieb seinen ersten Saisontreffer.

Verteidiger Seider verlor mit den Detroit Red Wings bei den New Jersey Devils 3:4. Für Sturm und seine San Jose Sharks gab es beim 1:4 gegen Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights ebenso nichts zu holen wie für Torhüter Grubauer. Das 0:3 bei den Nashville Predators war für den Goalie und seine Seattle Kraken bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Auch Stürmerstar Leon Draisaitl (1:8 mit den Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks) und Tim Stützle (3:5 mit den Ottawa Senators bei den Carolina Hurricanes) hatten mit ihren Teams einen Fehlstart in die neue Saison kassiert.