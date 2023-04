Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL den sechsten Sieg in Serie gefeiert.

Hamburg (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Die bereits für die Play-offs qualifizierten Kanadier gewannen 3:1 bei den Anaheim Ducks und rückten bis auf einen Punkt an die Vegas Golden Knights heran, die in der Pacific Division Tabellenplatz eins belegen. Draisaitl blieb nach zuletzt beeindruckenden Auftritten diesmal ohne Scorerpunkt.

Damit endete für den Kölner seine Punkteserie nach 13 Partien mit zehn Toren und 17 Assists. Draisaitl steht weiter bei beeindruckenden 123 Scorerpunkten in dieser Spielzeit und ist in der Wertung zweitbester Profi der Liga hinter seinem Sturmpartner Connor McDavid (148).