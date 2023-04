Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers starten mit ordentlich Schwung in die heiße Phase im Kampf um den Stanley Cup.

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers starten mit ordentlich Schwung in die heiße Phase im Kampf um den Stanley Cup. Die Kanadier gewannen auch das letzte Hauptrundenspiel der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die San Jose Sharks und Nico Sturm mit 5:2, es war der neunte Sieg in Serie.

Einmal mehr überzeugte Draisaitl in dem deutschen Duell, kurz vor dem Start der Play-offs erzielte der Kölner den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 und bereitete zwei weitere Tore vor. Damit beendete er die Hauptrunde mit 128 Scorerpunkten und stellte einen persönlichen Bestwert auf. Für Sturms Sharks war es die sechste Niederlage in Folge, die Kalifornier hatten schon lange keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Neben Draisaitl ist Philipp Grubauer der zweite Deutsche in den Play-offs. Zum Abschluss der Vorrunde musste der Goalie einen Dämpfer hinnehmen, die Seattle Kraken, erstmals in den Play-offs dabei, unterlagen den Vegas Golden Knights 1:3.