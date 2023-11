Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihren dritten Sieg in Folge gefeiert.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Vegas Golden Knights gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 5:4 nach Penaltyschießen, Draisaitl blieb ohne Treffer oder Vorlage. Mit acht Siegen und zwölf Niederlagen liegen die Oilers jedoch weiter auf dem vorletzten Platz der Pacific Division.

Im deutschen Duell behielt Lukas Reichel derweil die Oberhand über Philipp Grubauer. Mit seinen Chicago Blackhawks besiegte der 21-Jährige den deutschen Torhüter und die Seattle Kraken mit 4:3, wobei Reichel eine Vorlage gelang und Grubauer 19 der 23 Schüsse auf sein Tor parierte. Für Seattle war es die zweite Niederlage nacheinander.