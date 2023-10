Superstar Leon Draisaitl findet mit seinen Edmonton Oilers in der Eishockey-Profiliga NHL weiter nicht in die Spur.

Superstar Leon Draisaitl findet mit seinen Edmonton Oilers in der Eishockey-Profiliga NHL weiter nicht in die Spur. Der deutsche Nationalspieler verlor mit seinem kanadischen Team 1:4 gegen die Philadelphia Flyers und kassierte damit die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Der 27-Jährige blieb dabei erstmals in dieser Spielzeit ohne Scorerpunkt, zudem stand er bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Auch Nationalmannschaftskollege John-Jason Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres die dritte Pleite im vierten Spiel. Buffalo unterlag den Calgary Flames trotz des zweiten Saisontreffers des Münchners mit 3:4.

Draisaitl hat sich mit den Oilers für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem Edmonton in den letzten beiden Spielzeiten in den Play-offs jeweils am späteren Sieger gescheitert war, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel". In den ersten vier Saisonspielen steuerte er trotz des Fehlstarts bereits sieben Scorerpunkte bei.