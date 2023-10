Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Doppelpack zum ersten NHL-Saisonsieg geführt. Der 27-Jährige brachte die Kanadier beim 6:1 bei den Nashville Predators mit dem Führungstor in der neunten Spielminute in die Erfolgsspur, bereitete zwei weitere Treffer vor und erzielte auch das zwischenzeitliche 5:1 (28.).

Zum Auftakt hatten Draisaitl und die Oilers zwei Niederlagen kassiert. Dabei hat sich der Kölner für seine zehnte NHL-Saison viel vorgenommen. Nachdem Edmonton in den letzten beiden Spielzeiten in den Play-offs jeweils am späteren Sieger gescheitert war, ist der Gewinn des Stanley-Cups für den Center das "ultimative Ziel".

Den ersten Erfolg feierte im dritten Saisonspiel auch John-Jason Peterka. Der 21-Jährige setzte sich mit den Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning durch, blieb in rund 12 Minuten Einsatzzeit jedoch ohne Scorerpunkt.