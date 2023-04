Eishockey-Star Leon Draisaitl ist weiter der entscheidende Mann bei den Edmonton Oilers in der NHL.

Berlin (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl ist weiter der entscheidende Mann bei den Edmonton Oilers in der NHL. Der gebürtige Kölner führte sein Team mit einem Treffer und zwei Assists zum 3:1 gegen die Los Angeles Kings, durch den Sieg überholten die bereits für die Play-offs qualifizierten Kanadier die Kings in der Tabelle. Draisaitl traf in der 53. Spielminute zu seinem 51. Saisontor.

Insgesamt hat der 27-Jährige nun 123 Scorerpunkte auf dem Konto. Vor den Oilers liegen noch vier Hauptrundenspiele, es war der fünfte Sieg in Folge für Edmonton in der nordamerikanischen Profiliga. Die Kings könnten der erste Gegner der Oilers in der K.o.-Phase sein.

Stürmer John-Jason Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres nach zuvor zwei Siegen wieder eine Niederlage, nach dem 1:2 bei den Florida Panthers schwinden die Play-off-Hoffnungen der Sabres langsam. Peterka blieb unauffällig.

Auch den Ottawa Senators um Angreifer Tim Stützle und den Detroit Red Wings um Verteidiger Moritz Seider läuft im Play-off-Rennen die Zeit davon. Ottawa hat nach der 2:3-Overtime-Niederlage bei den Carolina Hurricanes bei noch vier ausstehenden Hauptrundenspielen sechs Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz, den Red Wings fehlen trotz des 5:0 bei den Montreal Canadiens neun Zähler. Stützle und Seider blieben jeweils ohne Scorerpunkt.

Nico Sturm unterlag mit den San Jose Sharks mit 3:4 nach Overtime gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche, Goalie Philipp Grubauer kam beim 5:2-Erfolg seiner Seattle Kraken bei den Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.