Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers befinden sich in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL weiter im Aufwind.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers befinden sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter im Aufwind. Mit einem 4:1 gegen die New Jersey Devils gelang ihnen bereits der siebte Sieg in Serie. Draisaitl steuerte seine 21. Vorlage bei. Die Oilers stehen nach ihrem miserablen Saisonstart mittlerweile bei jeweils zwölf Siegen und Niederlagen.

Weniger gut lief es für die anderen deutschen Nationalspieler. Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 4:5 nach Verlängerung gegen den Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights. Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks unterlagen den Washington Capitals 2:4. Torhüter Philipp Grubauer verfolgte das 0:3 von Seattle Kraken gegen Minnesota Wild von der Bank aus.