Die Florida Panthers stehen in der NHL dicht vor ihrer zweiten Teilnahme am Finale um den Stanley Cup.

Die Florida Panthers stehen in der NHL dicht vor ihrer zweiten Teilnahme am Finale um den Stanley Cup. Das Team von Headcoach Paul Maurice gewann im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga auch das dritte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit nur einem Tor Unterschied. Nach 60 Minuten hieß es vor heimischen Publikum 1:0.

Das Tor des Tages für die Panthers, die zum ersten und bisher einzigen Mal 1996 das Finale erreichten, erzielte der Kanadier Sam Reinhart im zweiten Drittel. Zweiter Matchwinner des Teams aus Florida war Goalie Sergei Bobrowski, der Schlussmann parierte alle 32 Schüsse, die auf sein Tor kamen.

Die Panthers haben damit drei Matchbälle, das möglicherweise entscheidende vierte Spiel in Florida steht nach deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr/Sky) an. Im Westen führen die Vegas Golden Knights 2:0 gegen die Dallas Stars.