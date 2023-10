Eishockey-Vizeweltmeister Leon Gawanke (24) ist von den San Jose Sharks aus der National Hockey League ( NHL) ins Farmteam San Jose Barracuda aus der American Hockey League (AHL) abgeschoben worden. Das gab der Klub aus Kalifornien bekannt. Der Verteidiger hatte einen Einjahresvertrag bei den Sharks erhalten.

Gawanke erhielt einen Zwei-Wege-Kontrakt, kann damit auch wie bereits zuletzt in der unterklassigen AHL eingesetzt werden. Er hatte erst im Mai einen Vierjahresvertrag bei den Adler Mannheim unterschrieben, allerdings den Sharks dann Vorrang eingeräumt.

Für den Verteidiger ist es ein zweiter Anlauf in der NHL. Gawanke war von den Winnipeg Jets trotz guter Leistungen beim Farmteam Manitoba Moose in der AHL nie für die NHL berücksichtigt worden. Gawanke war 2017 im NHL-Draft in der fünften Runde an Position 136 von Winnipeg ausgewählt worden.

Seitdem absolvierte der gebürtige Berliner insgesamt 217 AHL-Partien für Manitoba, in denen ihm 36 Tore und 83 Vorlagen gelangen. In der Saison 2020/21 bestritt Gawanke zudem sechs DEL-Spiele für die Eisbären Berlin.