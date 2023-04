Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken erstmals die Play-offs in der NHL erreicht.

Frankfurt am Main (SID) - Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken erstmals die Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erreicht. Das Team des deutschen Nationaltorhüters setzte sich mit 4:2 gegen die Arizona Coyotes durch und sicherte in der erst zweiten NHL-Saison als derzeit Tabellenvierter der Pacific Division einen Wild-Card-Rang. Grubauer parierte 27 von 29 Schüssen.

Tim Stützle und die Ottawa Senators verspielten dagegen die letzte Chance auf den Einzug in die Play-offs. Im Duell mit dem direkten Konkurrenten Carolina Panthers unterlagen die Senators 2:7 und können bei noch drei ausstehenden Partien in der Hauptrunde nicht mehr vorbeiziehen.

Eine Niederlage kassierte auch Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Trotz der beiden Assists des 22-Jährigen verlor Detroit mit 6:7 nach Shootout gegen die Buffalo Sabres mit Nationalstürmer John-Jason Peterka. Nico Sturm und die San Jose Sharks mussten sich mit 2:6 gegen die Colorado Avalanche geschlagen geben. Im Gegensatz zu Seider und Sturm darf Peterka noch auf die Play-offs hoffen.