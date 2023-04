Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken haben in den Play-offs der NHL die nächste Niederlage kassiert.

Das Team um den deutschen Goalie unterlag dem Titelverteidiger Colorado Avalanche in eigener Halle mit 4:6, in der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals liegt Seattle nun 1:2 zurück.

Der krasse Außenseiter hatte den Serienauftakt überraschend gewonnen, und auch im dritten Spiel präsentierten sich die Kraken bis zur zweiten Drittelpause stark, hielten ein 3:3. Erst im Schlussabschnitt zog der Meister davon. Grubauer, der zwischen 2018 und 2021 für Colorado im Tor stand, konnte 28 Schüsse des Gegners abwehren.

Grubauer ist neben Leon Draisaitl ( Edmonton Oilers) der zweite Deutsche, der in den Play-offs um den Stanley Cup steht. 2018 hatte er die Trophäe mit den Washington Capitals als Ersatztorwart gewonnen.