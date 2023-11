Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL den Schwung unter ihrem neuen Coach Kris Knoblauch verloren.

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL den Schwung unter ihrem neuen Headcoach Kris Knoblauch schon wieder verloren. Die Kanadier unterlagen bei den Florida Panthers mit 3:5 und kassierten die zweite Niederlage in Folge. Zum Start in seine Amtszeit hatte Knoblauch noch zwei Siege gefeiert.

Draisaitl steuerte in mehr als 25 Minuten Eiszeit einen Assist bei. Die Oilers laufen damit nach dem schwachen Saisonstart weiterhin klar ihren Ansprüchen hinterher, in Florida setzte es nun bereits die zwölfte Saisonniederlage im 17. Spiel. Damit liegen die Kanadier auf dem vorletzten Tabellenplatz der Pacific Division.