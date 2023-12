Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage kassiert. Der 28-Jährige hatte die Kanadier bei den New York Islanders zwar in der 2. Minute bereits in Führung gebracht, am Ende unterlagen die Oilers jedoch mit 1:3 und mussten damit die dritte Pleite in Folge hinnehmen.

Auch Tim Stützle setzte mit den Ottawa Senators die Negativserie fort. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jacques Martin verlor das Team mit 3:4 bei den Arizona Coyotes und gab dabei eine 3:0-Führung aus der Hand. Erst am Montag hatten sich die Senators von Coach D.J. Smith aufgrund der schwachen Leistungen getrennt. In Arizona gab es nun die fünfte Niederlage in Serie, Stützle steuerte einen Assist bei.

John-Jason Peterka verlor derweil mit den Buffalo Sabres mit 4:9 gegen die Columbus Blue Jackets, der 21-Jährige lieferte dabei einen Assist zum zwischenzeitlichen 4:7.

Einen Erfolg nach zuletzt vier Niederlagen verbuchte hingegen Lukas Reichel. Der 21-Jährige setzte sich mit den Chicago Blackhawks mit 3:2 gegen die Colorado Avalanche durch und erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 2:2.