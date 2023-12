Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller in der NHL gemacht.

Serie ausgebaut: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller in der NHL gemacht. Beim 6:1 gegen die Carolina Hurricanes feierten die Kanadier ihren fünften Sieg in Serie und mischen in der Pacific Division wieder voll mit.

Den Grundstein zum zehnten Saisonsieg legten die Oilers mit einem furiosen Anfangsdrittel, nachdem das Team von Headcoach Kris Knoblauch direkt 4:0 führte. Zum Mann des Abends avancierte Zach Hyman mit drei Treffern. Draisaitl blieb bei zwei Torschüssen ohne Scorerpunkt.