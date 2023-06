Die Florida Panthers haben im Kampf um den erstmaligen Gewinn des Stanley Cups ein Lebenszeichen gesendet. Das Eishockey-Team aus Florida bezwang die Vegas Golden Knights im dritten Play-off-Finale der NHL in eigener Halle 3:2 nach Verlängerung und verkürzte in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Die ersten Duelle hatte Las Vegas mit 5:2 und 7:2 klar gewonnen.

Vegas, das auf dem Weg ins Finale unter anderem die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl ausgeschaltet hatte, führt bis kurz vor Ende des dritten Drittels mit 2:1, ehe Matthew Tkachuk (58.) die Panthers in die Verlängerung rettete. Dort traf Carter Verhaeghe nach 4:27 Minuten zum umjubelten Siegtreffer.

Das vierte Spiel findet am Samstag (Ortszeit) erneut in Florida statt. Weder die Panthers noch die erst 2016 gegründeten Golden Knights haben in ihrer Geschichte bislang den Stanley Cup gewonnen.