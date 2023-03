Der deutsche Eishockey-Profi John-Jason Peterka sammelt weiter fleißig Scorerpunkte in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi John-Jason Peterka sammelt weiter fleißig Scorerpunkte in der nordamerikanischen Profiliga NHL, konnte die Niederlage der Buffalo Sabres gegen die Washington Capitals nach Penaltyschießen aber nicht verhindern. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 4:4, der 21 Jahre alte Peterka hatte zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen.

Mittlerweile stehen für den Stürmer 9 Tore und 17 Assists in der laufenden Saison zu Buche. Dennoch liegt Buffalo in der Eastern Conference direkt hinter Washington nur auf dem elften Platz.