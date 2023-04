Die Buffalo Sabres haben in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka ihre Chance auf die Play-offs am Leben gehalten.

Köln (SID) - Die Buffalo Sabres haben in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka ihre Chance auf die Play-offs am Leben gehalten. Der Stürmer sorgte beim 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei den New York Rangers für das wichtige 1:0 im ersten Drittel. Der 21-Jährige steht in seiner ersten NHL-Saison bereits bei 32 Scorerpunkten.

Auch Tim Stützle führte seine Ottawa Senators mit je einem Tor und einer Vorlage zum 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)-Sieg über die Carolina Hurricanes. Im Gegensatz zu den Sabres können die Hauptstädter um den 21 Jahre alten Shootingstar als Sechster der Atlantic Division allerdings nicht mehr in die Postseason einziehen. Am Freitag treffen die deutschen Profis in Buffalo aufeinander.

Während Goalie Philipp Grubauer im Tor der Seattle Kraken ein 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) bei den Arizona Coyotes feierte, musste Moritz Seider mit den Detroit Red Wings eine heftige 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)-Heimpleite gegen die Dallas Stars einstecken. Auch Nico Sturm war mit den San Jose Sharks beim 2:6 (1:3, 0:0, 1:3) bei den Winnipeg Jets chancenlos. Beide Deutschen blieben ohne Scorerpunkte.