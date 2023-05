Die Vegas Golden Knights haben einen großen Schritt in Richtung Stanley-Cup-Finale gemacht. Die Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl setzten sich im zweiten Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Dallas Stars mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung durch und benötigen nur noch zwei Siege zum Einzug in die Finalserie der NHL-Play-offs.

Damit gingen die ersten vier Duelle der Halbfinalserien in die Overtime, das gab es in der Liga-Geschichte noch nie. Für Spiel drei ist Vegas am Dienstag in Dallas zu Gast.

Mark Stones (11.), Jonathan Marchessault (58.) und Chandler Stephenson (62.) trafen für die Golden Knights, die in der Runde zuvor Draisaitls Oilers mit 4:2 ausgeschaltet hatten. Miro Heiskanen (3.) und Jason Robertson (30.) hatten die Gäste aus Dallas zweimal in Führung gebracht.