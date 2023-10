Nach Ladehemmung zum Saisonstart trifft Eishockey-Rekordjäger Alexander Owetschkin wieder in gewohnter Regelmäßigkeit.

Der russische Superstar steuerte beim 6:4-Sieg der Washington Capitals in der NHL bei den New Jersey Devils den letzten Treffer bei - ins leere Tor.

Der 38-Jährige, der am Vortag beim 1:4 gegen die Toronto Maple Leafs sein erstes Saisontor erzielt hatte, schraubte damit seine Ausbeute auf 824 Treffer in NHL-Hauptrundenspielen. Zum Rekord der Legende Wayne Gretzky, der einst als uneinholbar galt, fehlen "nur" noch 70 Tore.

Die Achterbahnfahrt gegen New Jersey mit 3:0-Führung und 3:4-Rückstand war Owetschkins 1500. NHL-Spiel - inklusive Play-offs. Mit 896 Toren und 735 Assists für Washington ist er inzwischen der Spieler mit den fünftmeisten Scorerpunkten in der NHL-Geschichte für einen Klub. Nur Mario Lemieux, Steve Yzerman, Joe Sakic und Sidney Crosby waren erfolgreicher.