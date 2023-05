Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Dämpfer kassiert. Das Team um den deutschen Goalie verlor das vierte Spiel gegen die Dallas Stars mit 3:6 und kassierte in der Best-of-seven-Serie den 2:2-Ausgleich. Das fünfte Spiel findet in der Nacht zu Freitag in Dallas statt.

Grubauer musste seinen Platz im Tor nach dem zweiten Drittel an Martin Jones abtreten. Der Rosenheimer parierte 17 von 22 Schüssen auf sein Tor. Die Vorentscheidung fiel bereits im zweiten Drittel, als Dallas vier Tore erzielte. Seattles Aufholjagd im Schlussdrittel kam zu spät.

Die Carolina Hurricanes stehen derweil vor dem Einzug ins Halbfinale. Die Hurricanes gewannen das vierte Spiel bei den Jersey Devils" itemprop="name" />New Jersey Devils klar mit 6:1 und gingen in der Serie mit 3:1 in Führung. Die Entscheidung kann im fünften Spiel in der Nacht zu Freitag fallen.