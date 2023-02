Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat das deutsche Duell mit Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL knapp für sich entschieden.

Frankfurt am Main (SID) - Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat das deutsche Duell mit Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL knapp für sich entschieden. Mit den Detroit Red Wings siegte Seider bei den Edmonton Oilers mit 5:4 nach Penaltyschießen und feierte den vierten Sieg in Folge.

Die Oilers rutschten durch die zweite Pleite nacheinander auf den vierten Platz der Pacific Division ab. Sowohl Seider als auch Draisaitl gelang ein Treffer.