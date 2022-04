Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt in der NHL in der Erfolgsspur. Der Augsburger gewann mit Colorado Avalanche mit 9:3 gegen Los Angeles.

Hamburg (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt in der NHL in der Erfolgsspur. Der Augsburger gewann mit Colorado Avalanche mit 9:3 gegen die Los Angeles Kings und verteidigte mit dem siebten Sieg in Serie die Tabellenspitze in der Western Conference.

Sturm, der erst Mitte März von den Minnesota Wild zum Titelkandidaten aus Colorado gewechselt war, schoss fünf Mal aufs Tor, blieb aber ohne eigenen Treffer. Sein Team fuhr Saisonerfolg Nummer 53 (in 73 Spielen) ein und ist damit momentan das beste Team der NHL. Die Mannschaft aus Denver ist bereits sicher für die Play-offs qualifiziert.