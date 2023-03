Die deutschen Eishockey-Profis waren in den NHL-Spielen in der Nacht auf Freitag nur bedingt erfolgreich.

Hamburg (SID) - Sieg für Tim Stützle, Niederlagen für Moritz Seider und Nico Sturm: Die deutschen Eishockey-Profis waren in den NHL-Spielen in der Nacht auf Freitag nur bedingt erfolgreich.

Während Stützle mit den Ottawa Senators gegen die Tampa Bay Lightning 6:2 gewann und dabei einen Treffer auflegte, verloren sowohl Seider mit den Detroit Red Wings (3:4 gegen die St. Louis Blues) als auch Sturm mit den San Jose Sharks (2:7 bei den Vancouver Canucks) ihre Partien.

Für Stützle und die Senators war es der zweite Sieg aus den letzten acht Spielen. Die Play-offs sind angesichts von 75 Punkten und Rang elf in der Eastern Conference weiterhin in Reichweite. Für die Red Wings wird es mit vier Zählern weniger allmählich eng. San Jose liegt im Westen nach acht Niederlagen in Serie abgeschlagen auf dem letzten Platz.