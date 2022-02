Jungstar Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen weiteren Sieg eingefahren.

Köln (SID) - Jungstar Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen weiteren Sieg eingefahren. Die Kanadier gewannen bei den Jersey Devils" itemprop="name" />New Jersey Devils mit 4:1. Stützle (20), der in 39 Saisonspielen acht Mal getroffen hat, blieb ohne Scorerpunkt. Die Senators liegen mit zwölf Erfolgen weiter auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.