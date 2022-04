Nico Sturm hat seine Siegesserie mit Colorado Avalanche in der NHL ausgebaut und sich dabei erneut in die Scorerliste eingetragen.

Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat seine Siegesserie mit Colorado Avalanche in der NHL ausgebaut und sich dabei erneut in die Scorerliste eingetragen. Das Team aus Denver feierte beim 5:4-Erfolg in der Overtime bei den Winnipeg Jets den fünften Sieg in Folge und bleibt mit nun 108 Punkten das beste Team der Liga.

Der 26 Jahre alte Sturm steuerte einen Assist zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung seines Teams bei. Damit steht der Augsburger, der im März zur Avalanche gewechselt war, in der laufenden Saison bei neun Toren und zehn Assists.

Colorado hatte sich mit dem Sieg im vorangegangenen Spiel bei den Pittsburgh Penguins (6:4) bereits einen Platz in den Play-offs gesichert.