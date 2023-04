Vorjahresfinalist Tampa Bay Lightning hat in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das vorzeitige Aus abgewendet. Das Team aus dem Bundesstaat Florida wehrte mit dem 4:2 bei den Toronto Maple Leafs einen Matchball ab und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 2:3. In Spiel sechs am Samstag hat der Stanley-Cup-Champion von 2020 und 2021 Heimrecht, ein entscheidendes siebtes Duell fände am Montag wieder in Toronto statt.

Vorzeitig in der nächsten Runde stehen die Vegas Golden Knights. Die erst 2016 gegründete Franchise bezwang die Winnipeg Jets mit 4:1 und entschied damit die Serie ebenfalls mit 4:1 für sich. Zittern müssen dagegen weiter die New Jersey Devils nach einem 0:4 gegen die New York Rangers. In der Serie steht es damit nur noch 3:2 für die Devils.